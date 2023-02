À 16 ans, Ethan Ruoso a disputé ses premières minutes sous le maillot de Wanze/Bas-Oha

Et quand on demande au milieu défensif ce qu’il espère pour son futur, la réponse fuse. "Avoir le plus de minutes possible et continuer d’apprendre à l’entraînement. Ici, j’ai eu une discussion avec le coach qui m’a dit que j’allais jouer avec les U17 mais que je vais venir m’entraîner de temps en temps avec l’équipe."