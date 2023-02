Rally Van Haspengouw: Maxime Potty échoue à six dixièmes de la victoire

Alors que Maxime Potty espérait secrètement au mieux un podium, c'est finalement pour la victoire qu'il s'est battu tout au long de ce samedi dans la région de Saint-Trond. Grâce à un meilleur choix de pneus (NDLR: pluie contre slick pour le reste du peloton), Maxime et Kris Princen, local de l'épreuve, signaient un premier scratch ex aequo dès l'entame du rallye, avant que le Hamoirien ne prenne le réel leadership dès le second chrono. Après la première boucle de quatre spéciales, il rentrait avec 6.8 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. "On a le bon rythme. On a su confirmer dans la trois et la quatre avec les mêmes pneus que nos concurrents, donc c'est positif. On va continuer dans ce rythme jusqu'à la fin, sans pression."