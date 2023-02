Handball - D2: Amay battu, Thierry Herbillon démissionne

C'est sur le coup de deux heures du matin que le dorénavant ex-coach mosan Thierry Herbillon a annoncé à son président qu'il rendait sa démission. Une nouvelle apprise seulement dans le courant de la matinée par Bernard Destexhe.

"Je suis groggy car on sait tous que Thierry a apporté énormément et, d'ailleurs, on travaillait déjà sur la future saison. Mais c'est évident que certains joueurs n'ont pas répondu à ses attentes et à ses exigences, même volontairement. J'en suis aussi le premier convaincu. Mais on doit vite trouver une solution pour la suite des play-down car, avec cette défaite, on est en danger. Je suis en contact avec le comité. Ce qui est certain, c'est que je ne reprendrai pas le collier ici."

Sans parler ouvertement de crise relationnelle et de niveau sportif, il est en effet difficile de donner tort au président et a fortiori à l'ex-coach quand on analyse la façon dont les joueurs, pas tous évidemment, ont abordé cette saison. Comme les autres saisons tant les problèmes sont récurrents au HC. Déjà deux coachs avec un énorme passé dans le monde du hand, et à un très haut niveau, se sont cassé les dents face à des joueurs, ô combien sympathiques, mais pas vraiment obnubilés par les demandes d'un sport collectif en deuxième nationale. Herbillon aurait pu partir, comme eux, plus tôt, mais quitte à mettre sa santé en danger, il a eu une sérieuse alerte en décembre, il croyait y parvenir. À raison. Il y a un vrai potentiel à Amay, de bons joueurs, sinon comment expliquer les victoires contre les meilleurs ? Mais également d'autres qui pensent qu'il suffit de paraître pour vaincre. Cette défaite contre Beyne, avec son lot de mauvaises options, de pertes de balle et comme l'avait prédit le T1 avant le match avec le trouillomètre à zéro dans les moments chauds, il a jeté l'éponge. "J'ai tellement accumulé et contenu durant cette saison que cela ne pouvait durer. Je n'ai plus le courage ni la force de rappeler les évidences de base. Pour une trop grande part des joueurs, je n'ai pas eu la réciprocité d'engagement moral et physique que demande un sport collectif. Or, le handball, c'est leur choix et il y a alors des règles collectives à suivre. Si ce sont les joueurs qui les fixent, à ce niveau-là, est-ce normal ? Il m'en coûte psychologiquement d'abandonner Bernard Destexhe, Didier Jamotte et le comité mais j'ai aussi le droit à la fierté. J'ai déjà été viré auparavant, cela me fait autant mal en abandonnant le navire."

Un navire qui devra rapidement récupérer les points perdus face à Beyne de peur de basculer vers les abîmes de la LFH.

Arbitres: Steenewinckels - Marino.

Évolution du score (par 10'): 5-4, 10-8, 13-12, 17-18, 21-21, 24-27.

HC AMAY: Saghir (60') et Pucci, ; Agnello 0, Brialmont 4, De Cecco 0, Mollate (2') 5, Philouze (2') 3, Tilman (2') 8, Vieira 2, Thirion -, Khaldi 2, Tzenoff -, Vancosen (2') 0.

UNION BEYNOISE: Kalff (30') et Buttignol (30') ; De Wit 7, Gucciardo 0, Balthasadr 4, Pironet 3, Van Looy (2') 1, Garnier 0, Pascolo 0, Bon 4, Hugel 0, Praet 0, Apa 5, Chavancy (2') 3, Pironet (2') 0, Thoelen 0, Kalf 0.