Futsal - Ligue (Division 3D) : Fallais tient enfin sa victoire

Dès les premières minutes, les supporters locaux sentaient que leur équipe était dans un bon jour. Le genre de soirées où les locaux font parler leur maîtrise. Un sentiment qui ne tardait pas à se traduire au marquoir. Malgré une première égalisation visiteuse, Destat et Delhaise, par deux fois, permettaient aux leurs de mener 4-1 à la pause. Restait maintenant à tenir ce résultat en étant uniquement sept joueurs présents.

Dès l’entame de la seconde période, les visiteurs réduisaient d’ailleurs la marque. Mais alors qu’ils auraient pu douter, les Hesbignons reprenaient leur marche en avant via Vlaeminck. La nouvelle réduction du score stavelotaine n’y changeait rien, ce Fallais-là ne pouvait pas perdre. Vanderschueren et Delhaise tuaient tout suspense et délivraient ainsi les locaux. "Que cette victoire nous fait du bien ! On a retrouvé une réelle envie, un bel état d’esprit et le petit brin de chance était cette fois de notre côté" lâchait, non sans soulagement, Eric Boon.

Avec ce succès, les Braivois remontent à l’avant-dernière place. Une position synonyme de maintien. Mais la bande à Parent serait bien inspirée de continuer sur sa lancée afin d’éviter un stress pesant en fin de championnat. Quoique, la pression, les Fallaisiens l’aiment peut-être bien.

W ALLONS-Y FALLAIS: Destat (1), Parent, Trickels, Vanderschueren (2), Rigo, Delhaise (3), Vlaeminck (1).

Ligue - Division 2B : Oreye n’est plus invincible

Invaincus depuis le 9 décembre 2022, les Orétois savaient pertinemment que leur série prendrait fin un jour ou l’autre. Ce qu’ils ne savaient peut-être pas c’est que ce serait du côté de Kraainem. Encore moins avec la physionomie de la première période. "Nous n’avons ni fait les courses ni remporté les duels. Malgré ça nous avons eu bien plus d’occasion qu’eux. Si c’est 3-6 à la mi-temps il n’y a rien à dire mais c’est 3-0" pestait Damien Kremer. Malgré un timide réveil après la pause, les siens ne parviendront pas à remonter leur adversaire. "Nous n’avons pas grand-chose à revendiquer, c’était un off day et puis il fallait bien qu’on perde un moment " préférait ironiser le mentor orétois.

OREYE : Lemire, Vanderveck, Kayijuka, Musick (2), Klein (1), Essomba, G. Luga (2), S. Luga.

Union Belge - Interprovinciale E : L’Inter Huy n’enchaîne pas

Une semaine après avoir gagné pour la première fois depuis longtemps, les Hutois avaient à cœur de prouver que ce n’était pas qu’un coup d’éclat. Malheureusement pour eux, la tâche ne s’annonçait pas des plus aisées chez le deuxième qui pouvait passer en tête en cas de victoire. Un pressentiment qui va d’ailleurs rapidement se confirmer en première mi-temps. C’est simple, au retour aux vestiaires, les visiteurs accusaient un retard de cinq buts. Un débours que les Intéristes ne combleront jamais malgré une meilleure seconde période.

INTER HUY: Bruneau, Ramadani, Id, L. Vitija, Miftari (1), Tiecoura, Murtezi (4), Bajrami, Mariampillai, Kuleta, Di Crescenzo.

Ligue - Division 1 : Flémalle grille un joker pour la deuxième place

Occupés à réaliser un exercice plus qu’abouti, surtout en comparaison avec le dernier, les Flémallois avaient réussi à se donner un peu de marge sur leurs objectifs. Deuxièmes avec six points d’avance sur leur plus proche poursuivant avant le week-end, les gars de Creppe se déplaçaient donc sans réel stress du côté de Molenbeek. "À vrai dire, c’est une équipe qu’on redoutait un peu. Ils jouent dans une petite salle et ont plusieurs grosses individualités. Si en plus de ça, on commet des erreurs dans notre camp. Cela complique les choses " pointait Vincent Creppe.

Car oui, les visiteurs vont rapidement être menés au score. Et s’ils parviennent à préserver l’essentiel en rentrant aux vestiaires sur un score de parité (2-2), Ribeaucourt et consorts vont finalement sombrer après la pause. "Nous avons manqué de concentration, notamment sur les phases arrêtées. C’est simple, les cinq premiers buts adverses découlent de cinq grosses erreurs individuelles flémalloises, illustrait l’entraîneur. On ne méritait rien ce vendredi. C’est dommage mais il n’y a rien de mal fait non plus. " Gare néanmoins à ne pas brûler un autre joker dans les prochaines semaines.

FLÉMALLE : Creppe, Hoven, Pousset (1), Ribeaucourt (1), Schneider (1), Meunier, Piccoli (1), Grommen, Cagnoni.

Ligue - Division 3D : Victoire face à un concurrent direct pour Wanze

Si un match n’est jamais joué d’avance, force est de constater que l’issue de certains semble parfois bien compromise avant même le début de la rencontre. Ce ne sont pas les Wanzois qui vous diront le contraire. Privés de leurs trois potentiels gardiens, les Sucriers alignaient Adrien de la Cruz dans les cages du côté de Verviers. Et contre toute attente, les visiteurs sont repartis avec la victoire.

Pourtant, tout avait plutôt mal commencé. "Nous étions menés 2-0 à la mi-temps. Mais, paradoxalement, nous sentions qu’il y avait place pour les remonter" expliquait Axel Delhalle. Une physionomie qui va d’ailleurs s’établir au fil des minutes. "Petit à petit, nous avons compris leur style de jeu et avons su prendre le pas sur eux. Nous avons également davantage utilisé notre gardien afin de presque toujours être en supériorité dans le jeu. Au final, nous avons sorti une de nos mi-temps les plus abouties " se satisfaisait le responsable hesbignon. Avec cette victoire, les Marseillais prouvent qu’ils méritent leur place dans le quinté de tête. "Nous commençons à vraiment entrevoir cette position finale" concluait, non sans fierté, Delhalle actuel 4e avec les siens.

MARSEILLE WANZE : de la Cruz (1), H’Mamou (1), Fays (1), Borsu (1), Moulin, Goosse, Honay, Delhalle.