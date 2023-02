Football - P4C: Oreye B a oublié de jouer avec ses jambes face à Momalle B

Si rien ne se passe dans le premier quart d’heure, il fallut attendre le second pour voir Schoonbroed profiter d’un ballon mal sorti par le gardien adverse. Sur le corner botté, le numéro 10 est à l’affût d’une quelconque erreur et pousse le cuir qui franchit la ligne de but (1-0).

Entre deux bourrasques, Jauret, entré à la pause en remplaçant Zinoun, qui fût très discret, profite d’une erreur d’arbitrage pour mettre les siens à l’abri. En effet, hors-jeu sur la phase, l’ailier momallois trompe Boeur (2-0).

Piqués dans leur orgueil, les Orétois se réveillent ou voient plutôt les locaux s’endormir. Vanhoef s’immisce dans la défense adverse et d’une mésentente entre un défenseur et son gardien, le milieu de terrain touche suffisamment la balle pour la voir faire trembler les filets (2-1).

Après avoir réduit l’écart, Strauven & co retombent dans leurs travers et c’est à nouveau Jauret qui glisse une deuxième rose après une énième course faire l’avant (3-1).

Afin de clôturer les débats, c’est Greg Sciulara lui-même qui se charge de terminer la rencontre de la plus belle des manières (4-1).

Avec ce 4-1, Momalle B a proposé sa plus belle strophe.

Arbitre: Paul-Henri Clemeur

Carte jaune: Ceccato

Buts: Schoonbroed (1-0, 28e), Jauret (2-0, 53e), Vanhoef (2-1, 56e), Jauret (3-1, 70e) et Sciulara G. (4-1, 91e).

MOMALLE B: Lempereur, Gantois, Delcommune, Diaz, Sciulara F., Sciulara G., Doppagne (68e Wasson), Schoonbroed, Bongard (33e Ceccato), Jonnart, Zinoun (45e Jauret).

OREYE B: Boeur, Strauven, Mignolet, Vanhoef, Smisdom, Rossion, Vanekan, Heusdens, Dassy (75e Brenne), Weykamp (82e Hodeige).