En inscrivant le but des siens sur le fil, Clément Renard sauve l’honneur des Limontois. Pourtant dans une bonne spirale, les hommes de Fred Saint-Rémy trébuchent, mais savent comment se relever.

But: Renard (4-1, 90e).

Horion 4 - Engis B 0

Jouer avec un noyau au complet était déjà chose difficile à Engis. mais se déplacer avec seulement dix hommes, ce n’était pas le plus beau dimanche pour Eric Velghe et les siens. "Si mon genou tenait encore, j’aurais pris mes responsabilités en soutenant mon équipe depuis le terrain, sourit l’entraîneur engissois. Cependant, sans être au complet, la mentalité fut l’élément positif majeur du groupe. Nous avons barricadé notre ligne arrière en espérant encaisser le moins possible. Si on m’avait annoncé un tel score en avant-match, j’aurais signé à deux mains."

Sans la moindre occasion devant les buts adverses, il n’était guère possible pour les Engissois d’inscrire la moindre rose. "On le savait que cela allait être difficile pour nous, assume Eric Velghe. Nous n’avons pas eu une seule frappe. Je retiens tout de même le positif qui ressort de ce match."