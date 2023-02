Football - P3A: Une mi-temps suffit à Oreye pour prendre la mesure de Strée

À peine arrivé au stade, et ce quelques minutes avant le début de la rencontre, on se doutait bien que la partie entre Strée et Oreye n’allait pas pouvoir tenir ses promesses. Et pour cause, l’état du terrain était plus idéal pour les entorses que pour les gri-gri. "J’ai bien expliqué aux joueurs avant le début de la rencontre qu’aujourd’hui (NDLR : lire ce dimanche), nous n’allions pas être beaux mais que c’était nécessaire pour s’imposer" souriait d’ailleurs Sébastien Lapierre, coach des Verts, après la partie. Et pourtant, la première occasion de la rencontre est finalement plutôt belle quand, sur un contre, Jérôme Olivier récupère le cuir à l’intérieur du rectangle et envoie un missile dans la lucarne.