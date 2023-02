Football - P3A : Damien Deltour évoluera à Couthuin

Un peu plus d’une semaine après l’annonce de son départ de Burdinne, Damien Deltour a trouvé son nouveau port d’attache pour l’exercice 2023-2024. Et c’est à Couthuin, sans doute en P3A sauf montée via le tour final, sous les ordres de Manu Wilmet, qu’il évoluera l’année prochaine. "Je recherchais un club familial avec un beau projet. Et Couthuin veut, à moyen terme, retrouver la P2 et s’y installer. Parce qu’après deux ans à jouer la descente, j’avais envie de jouer les premiers rôles quelque part", confie le médian.