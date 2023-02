Football - P2A : Xhoris attire Bruno Carvalho

Après avoir prolongé l’ensemble de ses cadres et enregistré un premier renfort en la personne de Julien Doutreloup, Xhoris a passé la troisième vitesse avec un deuxième transfert entrant. Cette fois, c’est Bruno Carvalho qui va venir garnir les rangs de Michaël Lebe. Le gaucher, passé par Sprimont Aywaille, Beaufays et Mormont, est capable d’évoluer sur tout le flanc, que ce soit dans la ligne défensive et la ligne médiane. Un super renfort expérimenté et rompu aux joutes de Nationale pour les Condrusiens!