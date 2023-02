Football (P2A): Waremme égalise dans les arrêts de jeu

Après la pause, Burdinne revient animé de meilleures intentions et presse directement les jeunes Wawas. Cornelis butte d’abord sur Blavier qui détourne en corner. Dimitri Bronckart botte celui-ci. La défense dégage dans les pieds du même Cornelis qui, d’un tir puissant de l’entrée du rectangle, égalise (1-1). La joie est de courte durée, car Waremme reprend rapidement l’avantage. Denooz botte un coup franc que Devalet envoie malencontreusement dans son propre but (2-1). Mais Dimitri Bronckart, jusqu’au-boutiste, se jette dans le petit rectangle pour tromper Blavier (2-2). Ça repart dans l’autre sens avec Winkelmann qui rend l’avance à Waremme en profitant d’une erreur défensive visiteuse (3-2). Mais Burdinne ne baisse pas les bras. Amaury Bronckart fait trembler le poteau, avant que Mathieu ne reprenne victorieusement de la tête un corner de Jollings (3-3). À trois minutes du terme, Baillet rend l’avantage aux siens (3-4). Burdinne pense avoir fait la plus dur mais, dans les arrêts de jeu, Monsieur Godin siffle une faute de main de Devalet dans le rectangle. Tout Burdinne crie à la conspiration, mais Moussebois ne tremble pas et permet à Waremme d’arracher un point (4-4).

Arbitre : Philippe Godin

Cartes jaunes: Cornélis, Genotte, Baillet

Buts : Denooz sur pen. (1-0, 35e), Cornelis (1-1, 52e), Devalet csc (2-1, 55e), Bronckart D. (2-2, 58e), Winkelmann (3-2, 63e), Mathieu (3-3, 83e), Baillet (3-4, 87e), Moussebois sur pen (4-4, 90e)

WAREMME B: Blavier, Scalais (46e Dikranian), Winkelmann, Degembe, Touri (62e Debout), Koener, Palermo, Gauthier (62e Moussebois), Denooz (75e Denooz), Reynders, Baronheid

BURDINNE : Werner, Devalet, Fillieux, Bronckart A., Genotte, Kone, Hougardy (59e josse), Bronckart D. (72e Jollings), Mathieu, Cornélis (67e Thirion), Baillet