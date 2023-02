Football (P2A): Huccorgne gagne et condamne sans doute Clavier

À la 15e, à la suite d’un corner, Banza était un poil trop court au second poteau. Une minute plus tard, un centre de Willems trouvait le front de Vreven mais son essai filait à côté. À la 25e, un penalty contesté pour une faute de Gillen sur Mazloum voyait Dhaeze s’élancer aux onze mètres mais le portier visiteur repoussait l’envoi. Enfin, à la 45e, une frappe d’Antoine Willems était repoussée par Gillen en corner et sur ce dernier le même Willems voyait son coup de tête frapper le montant.

L’avance des locaux était donc méritée à la pause mais insuffisante pour leur permettre de se reposer sur leurs lauriers. C’est d’ailleurs les hommes d’Éric Heine qui sonnaient la charge en début de deuxième période. Sur une remontée rapide, Mazloum glissait à Dhaeze qui fusillait au-dessus. Les Bordeaux se montraient à leur tour dangereux via un coup-franc de Calberg claqué par Cousheir et, sur le corner qui suivait, lorsqu’un front de Jadin était sauvé à même la ligne par Obrou. Et le capitaine condrusien de récidiver à la 71e mais cette fois c’est Couscheir qui se trouvait sur la trajectoire. Survenait alors la 77e marquée par la sérieuse blessure au genou dont était victime l’infortuné Dhaeze pour qui la saison pourrait déjà être terminée.

Les derniers instants de la partie voyaient les deux équipes se neutraliser au milieu du jeu. Tout profit pour les locaux désormais dix longueurs devant des Clavinois qui voient la P3 se rapprocher un peu plus encore.

Arbitre : M. Audoor.

Cartes jaunes: Couscheir, Willems Alex, Vreven, Jadin, Gerday, Frère.

But : Obrou (1-0, 2e).

HUCCORGNE : Couscheir, Oloa, Dhaeze (77e Spronck), Willems Alex, Banza, Mazloum, Vreven (86e Aspiotis), Willems Antoine, Obrou, Larock, Riga.

CLAVINOISE : Gillen, Jadin, Gerday, Denoo (84e Sottiaux), Wagemans, Ugoletti, Pirnay (74e Marquet), Frère (63e Delmelle), Calbert, Mpembele, Mazuy.