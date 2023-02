Football - P2A: Flémalle ne tremble pas face à un Jehay trop juste

Un manque de pression qui va d’ailleurs très vite se ressentir sur le match. Les visiteurs laissent le ballon à leur hôte d’un jour et tentent de se montrer créatifs en reconversion. Après une première tentative lointaine de Derwa, les hommes de Philippe Gustin vont faire mouche. Leva dépose un centre au point de penalty, la défense flémalloise se dégage difficilement et Vanhove suit parfaitement pour placer les siens aux commandes. On pense les locaux dans les cordes mais leur match ne va en fait que réellement commencer. Plus précis dans leurs passes et dans leurs courses, les Bordeaux se signalent aux abords de la surface de Surkijn. La sentence ne tarde pas à arriver et Francesco Militello rétablit la parité d’une frappe croisée pleine de sérénité.

Au retour des vestiaires, le match reste partagé mais perd considérablement en précision. Et, comme souvent cette saison, les Flémallois vont parvenir à faire fructifier leur temps fort. En une dizaine de minutes, c’est 3-1 via Lambrecth et Ferron. Le premier cité est d’ailleurs proche de tuer le match mais Nunzio Militello, hors-jeu, dévie un ballon qui prenait déjà la direction des filets.

Sonnés mais pas démotivés, les Jaune et Noir essaient se montrer plus offensifs mais Flémalle gère son avance. Lambrecth et Ferron ne sont d’ailleurs pas loin d’alourdir un score qui n’évoluera finalement plus.

Flémalle a sans doute écarté un concurrent de plus dans la course au titre, seul Ferrières semble encore capable d’empêcher Bellafqih et consorts de décrocher le titre.

Arbitre: Jerome Baeke assisté de Gabriel Castillo-Fernandez et Gianpiero Rivituso.

Cartes jaunes: Bodart.

Buts: Vanhove (0-1, 29e), F.Militello (1-1, 36e), Lambrecth (2-1, 55e), Ferron (3-1, 65e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Thiry, Bellafqih, Costadoni, Piazza, Ferron (90e Pinte), N.Militello, F.Militello, Abdoulaye, Lambrecth.

JEHAY: Surkijn, G.Derenne, Pizzinato, Vitoux, Volont (90e Gisloul), Bodart, Derwa, Leva (75e Thirion), Vanhove, David (87e Bilali), Di Miceli.