Football (P1): Fize se rebiffe enfin et souffle

Les Villersois ont pourtant chaud en début de première armure. Après une première occasion signée Licour, Beaufays est proche du 1-0. Les locaux trouvent le poteau et ratent, par ailleurs, un face à face avec Firquet. Si, à ce moment-là, c’est 1-0, il n’y a rien à dire.

La chance sourit ensuite à Fize qui rentre progressivement dans la rencontre. Alors que Wagemans s’introduit dans le rectangle, il est fauché. Le penalty est indiscutable. Licour s’en charge (0-1) et, alors, Fize peut souffler. Surtout que dans la foulée, Firquet fait encore un arrêt décisif.

Le début de la seconde période est très compliqué pour Fize. Beaufays presse tant et plus s’offre plusieurs possibilités. On sent qu’à ce moment, si les locaux parviennent à égaliser, le match va tourner en leur faveur. Mais Fize tient le bon bout. Et à peine monté au jeu, Miheso tente une action contrée par un défenseur local qui la pousse dans son propre but (0-2). L’affaire semble bien engagée pour Fize qui prend aussi, dans cette rencontre, un avantage psychologique décisif.

Le but du match (et peut-être même de la journée en P1) arrive des pieds de Licour qui, à 13 minutes du terme, tente un lob des 35 mètres. Son ballon finit au fond des filets (0-3). Fize est alors sur du velours. En fin de rencontre, Beaufays ne baisse pas les bras et tente le tout pour le tout. Mais l’entrejeu de Fize, où Reuter joue en essuie-glace, tient bien le choc. Les locaux se créent l’une ou l’autre possibilité, mais ne parviennent décidément pas à trouver l’ouverture. "J’ai aimé cet esprit de corps et de groupe qui a animé mes gars cette fois, assure Jean-Guy Eyckmans, coach ad interim jusqu’en fin de saison. Comme ça, on va s’en tirer, c’est clair." Fize n’est pas encore sauvé mais il a fait un grand pas vers le maintien avec ce succès difficile mais qui va faire du bien dans les têtes.

Arbitre: Dominique Lousberg.

Cartes jaunes: Fourny, Wagemans, T. Turco, Ki, Thans, Demaerschalk.

Buts: Licour sur pen. (0-1 26), Bosson (0-2 68), Licour (0-3 77).

BEAUFAYS: Macors, Bosson, B. Fourny, Daenen, F. Turco (73 Foguenne), T. Turco, Balathasart (73 Thans), Manirakzia, Derkaoui (58 Colette), Haleng (69 Bosson), Zerham.

FIZE: Firquet, Ledure (55 Ki), Massar (68 Miheso), Gillard, Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost (82 Wynants), Demaerschalk, Licour.