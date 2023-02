Football (P1): face à Hannut, le plan de Franck est tombé Walo

Hannut est déjà dans les cordes et se montre d’ailleurs assez nerveux. À l’image d’une faute bien trop appuyée de Stefano Henrot sur Gauthier Simon qui aurait mérité l’exclusion du numéro 26. "La phase se déroule à côté de moi et c’est clairement rouge", assure Franck Walo. En fin de première période, les Verts s’offrent une première occasion des pieds d’Aladin Adrovic qui tente un tir des 25 mètres. Trop peu, évidemment, pour espérer d’engranger des points chez le quinzième. Le début de la seconde période n’est guère animé. Les occasions se font attendre mais c’est Faimes qui contrôle le cuire. Pourtant, comme c’est le cas depuis quelques semaines, les Étoilés se montrent naïfs défensivement. Adrovic distille un caviar pour Nicolas Henrot. Le frère de Stefano trompe facilement Houart (1-1).

Faimes est dans les cordes mais ne rompt pas. Les Étoilés n’arrivent cependant pas à transpercer l’arrière-garde hannutoise. Tout profit pour les visiteurs qui, contre le cours du jeu, renversent la vapeur. Stefano Henrot passe trois hommes et lance Cossalter de la droite. L’attaquant hannutois arme un centre tir mais Houart lâche la balle. Misse Misse passe par là et s’offre son premier but de la saison. Un but synonyme de victoire pour Hannut, qui n’avait plus gagné en déplacement depuis le 30 octobre dernier. Pour Faimes, par contre, on fait la soupe à la grimace. Pour espérer rester en P1, il faudra gagner lors des prochains matchs. Chose qui n’a plus été faite depuis… le 1er novembre.

Arbitre: Mamadi Kourouma.

Cartes jaunes: S. Henrot, Vinchent, M. Renson, Leloux, Petitpre, Adrovic, Venner.

Buts: Vinchent (1-0, 11e), N. Henrot (1-1, 67e), Misse Misse (1-2, 85e).

FAIMES: Houart, Mailleux, Halleux (83e Tamoh), Petitpre (85e Grommen), Diomande, M. Renson, Gauthier, Vinchent (70e B. Renson), Genette, Mostade, Venner.

HANNUT: Racz, N. Henrot (85e Drèze), S. Henrot, Lo Presti, Ouchan, Cossalter, Leloux (71e Misse Misse), Adrovic, Cwynar, Crotteux, Spadaro.