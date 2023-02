Solières 3 - Ganshoren 4

Alors qu’ils ont mené 2-0 puis 3-2, les Soliérois ont craqué en toute fin de match et ont vu leurs adversaires leur souffler une victoire qui leur tendait les bras. Dommage...

Les buts: Mashaka (1-0), Kabeya (2-0; 3-2), Dassy (2-1), Van Landschoot (2-2), Deville (3-3; 3-4)

Warnant 2 - Seraing B 0

Cette partie ne restera pas dans les annales de Warnant. Mais les Verts ont fait le nécessaire. Biscotti signait un penalty 1 0 28e. Mabanza, en seconde armure donnait le marquoir définitif 2 0 69e.

Les buts : Bisconti (1-0 sur pen, 28e), Mabanza (2-0, 69e)

Division 3 ACFF B

Raeren 0 - Huy 0

Toujours pas de but marqué, mais tout de même un bon point pris par les Mosans face à des Germanophones qui restent maintenant sur douze rencontres de rang sans défaite.

Provinciale 1

Faimes 1 - Hannut 2

Hannut a renoué avec la victoire en déplacement. Un succès engrangé en fin de partie, au terme d’une rencontre pauvre en occasions.

Les buts: Vinchent (1-0, 15e), N. Henrot (1-1, 70e), Misse Misse (1-2, 85e)

Ster-Francorchamps 2 - Wanze/Bas-Oha 1

Cruelle défaite pour les Mosans, qui ont pourtant rapidement mené au score. Mais Scheffer, en tout fin de match, a concrétisé la domination locale pour offrir une victoire aux siens. Wanze/Bas-Oha repasse ainsi à la deuxième place au vu du succès d’Elsaute.

Les buts : Denorme (0-1, 7e), Calisgan (1-1, 33e), Scheffer (2-1, 86e)

Provinciale 2A

Flémalle 3 - Jehay 1

Menés rapidement, les Flémallois n’ont jamais douté face à Jehay. Les locaux ont fait la différence en une dizaine de minutes en seconde période face à des Jehaytois à qui il aura manqué un petit quelque chose.

Les buts: Vanhove (0-1, 29e), F.Militello (1-1, 36e), Lambrecth (2-1, 55e), Ferron (3-1, 65e).

Waremme B 4 - Burdinne 4

La première période est engagée mais accouche de peu d’occasions de but de part et d’autre. Waremme B prend l’avantage sur un penalty accordé pour une faute de main de Kone et converti en puissance par Denooz (1-0).

À la reprise, Burdinne pousse. Cornelis, d’un tir puissant, égalise (1-1). Mais Waremme reprend l’avantage 3 minutes plus tard via un envoi lointain de Denooz (2-1). Mathieu réplique (2-2), mais Winkelmann rend l’avance à Waremme en profitant d’une erreur défensive visiteuse (3-2). Mais Burdinne ne baisse pas les bras. Mathieu et Baillet rendent l’avantage aux leurs (3-4). Mais un penalty discuté par les visiteurs permet à Waremme d’arracher un point via Moussebois (4-4).

Les buts: Denooz sur pen. (1-0, 35e), Cornelis (1-1, 52e), Denooz (2-1, 55e), Mathieu (2-2, 58e), Winkelmann (3-2, 63e), Mathieu (3-3, 83e), Baillet (3-4, 87e), Moussebois sur pen (4-4, 90e)

Huccorgne 1 - La Clavinoise 0

Dans ce duel du bas de tableau Huccorgne ouvre rapidement le score avant de voir un penalty de Dhaeze arrêté par Gillen et le montant repousser un essai d’Antoine Willems. En deuxième période, avec la descente, les Bordeaux essaient d’égaliser mais en vain.

Le but : Obrou (1-0, 2e).

Provinciale 3A

Strée 1 - Oreye 2

Oreye reste dans la course au top 5 en s’imposant face à une équipe statoise qui a montré une bien meilleure image en deuxième période sans toutefois réussir à revenir au score

Les buts : Olivier (0-1, 13e), L.Smit (0-2, 32e), D’Alessandro (1-2, 65e)

Provinciale 4C

Momalle B 4 - Oreye B 1

Bien supérieurs en tout point de vue, les Momallois frappent par trois fois en seconde période. Chacun de ces envois fait mouche.

Les buts: Schoonbroed (1-0, 28e), Jauret (2-0, 53e), Vanhoef (2-1, 66e), Jauret (3-1, 70e) et Sciulara G. (4-1, 91e)