Football (D3 ACFF): si Huy se met même à rater des penaltys...

Alors que les visiteurs perdent d’entrée Eeke qui se claque, les locaux tentent avec l’appui du vent de prendre le jeu à leur compte. Au cours du premier acte, les deux principales actions construites mèneront à deux buts (Gaillard et Bong) mais ceux-ci seront annulés dans la foulée, à chaque fois pour hors-jeu. Les deux autres actions dangereuses, la reprise sur le poteau de Bernard via corner et le coup-franc décentré de Klauser sur la transversale (33e) ne connaîtront pas plus de réussite. Du côté hutois, excepté le tir lointain de Pollina, Broers aura passé une première période tranquille. "Les conditions et le terrain étaient particulièrement compliqués ", selon le T1 visité Éric Vandebon. "On a proposé du bon football avec quelques occasions à la clé, 2 buts annulés, 3 poteaux ou latte, et puis la double reprise de Carlo Evertz au second acte. On doit gagner à tous les coups mais on n’a pas su garder le jeu au sol au second acte. Et si cela tourne mal, ils peuvent l’emporter. On garde notre invincibilité sur les douze derniers matches même si on manque de réaliser une très belle opération ce dimanche", relate le coach Vandebon.