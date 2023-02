Football (D2 ACFF): Waremme est Acren… et presque mûr pour la D3

En préface de cette rencontre, Lucas Dichiara était clair: "Si on perd face à Acren, on descend. " Une défaite plus tard, les Rouges sombrent à nouveau… "Que voulez-vous que je dise ?, amorce Henri Verjans. C’est la même rengaine chaque semaine ; on ne se crée pas d’occasions et on encaisse bêtement. "