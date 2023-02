Football - D2 ACFF: Verlaine étrille un Hamoir à la dérive

Dès le lever du rideau, Hamoir affichait de belles intentions offensives. Il fallait deux excellents réflexes de Dengis pour empêcher Yilmaz, très remuant, d'activer le compteur. Un peu contre le cours du jeu, suite à un corner de Cubedo de la gauche, Van Hove, au second poteau, profitait d'une erreur de Rausin pour ouvrir la marque (1-0). Durant un bon quart d'heure, les Bleu et Noir allaient digérer ce contre-temps avant de remettre le nez à la fenêtre. Les Verts, eux, pratiquaient en contres. Il fallait d'ailleurs deux bonnes sorties de Rausin devant Ramadani pour éviter le doublé. Ce même Ramadani, en fin de première armure, arrachait un ballon avant de servir idéalement Jamar dans le rectangle (2-0).

À la reprise, avec la descente, les Rats retrouvaient de bonnes sensations. Teise loupait l'objectif. Masset, de la tête, taquinait la transversale. Mais comme au début de partie, les Taureaux coupaient l'herbe sous le pied des visiteurs. Barry distillait un corner que Doyen, de la tête, envoyait dans le but via le poteau (3-0). Puis survenaient les exclusions de Dianda et de Lafalize dans la foulée. La suite n'était plus qu'une parodie de football avec quatre nouvelles roses de Jamar.

Arbitre: Anaik Jacoby.

Cartes jaunes: Biersard, Lahaque.

Cartes rouges: Dianda (65e, directe), Lafalize (70e, directe).

Buts: Van Hove (1-0, 17e), Jamar (2-0, 44e). Doyen (3-0, 63e), Jamar (4-0, 69e), (5-0, 73e), (6-0, 80e), (7-0, 88e).

VERLAINE: Dengis, Van Hove, Ramadani, Cubedo (76e Tchamdjou), Doyen (66e Gosselain), Reciputi (76e Limbourg), Choukri, Dago, Barry (74e Gilsoul), Feugna, Jamar.

HAMOIR: Rausin, Dianda, Masset, Guilmi (74e Donlefack), Yilmaz, Lafalize, Ceylan, Macé (66e Doneux), Teise, Biersard, Lahaque.