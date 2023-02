Football (D2 ACFF): Stockay livre une prestation de très haut vol

Le premier but tombait à peine après 9 minutes. Boumediane profitait d’un ballon dans le dos de la défense pour filer seul au goal et piquer le cuir juste au-dessus de Pignolet. Six minutes plus tard, l’attaquant, qui a tout réussi en première période, profitait d’un manque de rigueur derrière pour s’infiltrer, filer en face-à-face avec Pignolet et faire le break.

Les Meutis n’avaient donc plus le choix que de prendre leurs responsabilités. Mais le groupe n’a pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour déstabiliser le bloc liégeois. Pire même, Meux encaissait un troisième but: sur un centre de Boumediane dans le rectangle, Bouhlal plaçait tranquillement hors de portée du gardien. Il fallait attendre la 39e pour voir la première possibilité des Meutis: la tentative de Rosy était déviée en corner par la jambe d’Alfieri. Dans l’autre sens et juste avant le repos, Pignolet évitait un quatrième goal après une bévue de sa défense.

Avec un tel score à la pause, les Verts n’avaient pas d’autres choix que de tenter le tout pour le tout. Quitte à jouer à homme contre homme derrière. Malheureusement, les divers assauts n’ont rien donné. Les Stockalis, organisés à la perfection, n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Ils n’ont d’ailleurs eu que deux occasions, à chaque fois hors cadre. La première via une frappe lointaine de Sleeuwaert qui léchait la barre (61e) puis sur une tentative de Boreux à côté du montant (89e). Pour le reste, Stockay aurait même pu alourdir la marque mais, cette fois, Pignolet quittait sa cage au bon moment pour annihiler l’offensive.

Cette défaite met fin à la spirale de 11 matches sans défaite pour les Meutis. Ce n’est en rien une catastrophe mais ils savent ô combien le moindre point sera important dans la course pour le podium, voire du titre.

Arbitre: Ledda.

Cartes jaunes: Kotchkarov, Kinif, Paquet.

BUTS: Boumediane (0-1, 13e), Boumediane (0-2, 20e), Bouhlal (0-3, 37e).

MEUX: Pignolet, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Paquet (70e Moors), Smal, Rosy (83e Farikou), Kinif, Rouffignon, Coquelle (45e Baudoin).

STOCKAY: Alfieri, Rayane (88e Libert), Niankou, Boumediane, Bernier, Jurdan, Nézer (84e Pannier), Kotchkarov, Bouhlal, Ronvaux (87e Maglio), Sternon.