Football - D2 ACFF : Piette et Timmermans restent fidèles à Warnant

On continue de bien préparer la saison 2023-2024 à Warnant. Ainsi, après une première salve de prolongations la semaine dernière et celle d’Aladin Bizimana jeudi soir, le club du président Houssa a accueilli deux bonnes nouvelles supplémentaires ce dimanche en marge de la victoire face à Seraing B avec les prolongations de Rodrigue Piette et François Timmermans.