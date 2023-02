Football - D2 ACFF: Cruelle désillusion pour Solières, renversé en toute fin de match par Ganshoren

On savait que Solières, en cas de succès, pouvait réussir une excellente opération au classement. Jusqu’à quelques minutes du coup de sifflet final, on a même cru que c’était mission accomplie puis tout a basculé de façon particulièrement cruelle pour les Solièrois mais pas de manière imméritée pour les Bruxellois. Quand, à la pause, les Hutois sont rentrés aux vestiaires nantis d’un avantage de deux buts, on se disait bien que rien n’était joué tant, dans le jeu, ce n’était pas mérité vu la domination de Ganshoren qui avait été vaine grâce, surtout, aux arrêts de Crahay. Solières, pour sa part, s’était montré efficace. Un débordement de Hanrez avait permis à Mashaka de propulser le cuir au fond des filets puis la défense bruxelloise avait été médusée par un assist de… Crahay qui avait lancé en profondeur Kabeya pour doubler la mise.