Cyclisme - La saison a repris sur les chapeaux de roue à Villers-le-Temple

Il s'est imposé avec plus de quatre minutes d'avance ! "C'est chouette de pouvoir gagner la première course de l'année, c'est bon pour le moral !" S'il a dominé son épreuve, il y a aussi eu une énorme domination dans la course des juniors. Celle de l'équipe Cannibale-Bahrain-Victorious, l'équipe satellite de la formation World Tour. Leurs coureurs ont terminé aux cinq premières places ! " Cela s'est fait naturellement, raconte le Couthinois Guillaume Daix, qui se classe quatrième. La course a démarré fort et nous avons attaqué chacun à notre tour. Mika Vijfvinkelm a réussi à partir. Comme personne n'a réagi, nous avons accéléré dans une bosse et nous sommes partis à quatre de notre équipe pour revenir sur notre coéquipier.

À cinq devant, ils ont fait un... contre-la-montre par équipe. "Dans le dernier tour, cela a ensuite été chacun pour soi: le plus malin a gagné."

Soit le Néerlandais Mika Vijfvinkelm. Il y a eu un autre succès international sur la course élites, avec la victoire en solitaire du Français Alexy Faure-Prost, de la formation continentale Circus - ReUZ - Technord, l'équipe satellite d'Intermarché-Circus-Wanty. Celle du Hutois Sacha Prestianni, satisfait de se classer huitième de cette épreuve qui a attiré un peloton très bien garni de plus de cent éléments. "La bonne échappée avec mon coéquipier est partie rapidement, explique-t-il. Quand j'ai vu qu'Alexy avait assez d'avance, j'ai fait ma course, avec pas mal d'accélérations. Je suis content de cette reprise."