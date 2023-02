Basket-ball (Régionale 2): Comme cela, Haneffe n’ira plus très loin

En prenant la direction de Charleroi et sa salle mythique, le RBC Haneffe tentait de se convaincre que l’exploit était possible si les planètes s’alignaient. Et même si Szabo et Baron manquaient à l’appel, le retour de Kerkhofs, et surtout celui de Berger, voulaient tendre à cet optimisme. Mais voilà. Pour tenter d’inquiéter cette équipe taillée pour le podium, il fallait impérativement défendre et, à ce niveau-là, tout débutait mal puisque les locaux claquaient d’emblée trente unités dans le premier quart.