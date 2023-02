Basket-ball (Provinciale 1): Waremme B se sort du piège liégeois

Mais la fête n’allait pas durer. En effet, sans trop de raisons, la défense allait complètement exploser en multipliant les erreurs. Une aubaine pour des locaux s’appuyant sur un Hannotte impérial pour revenir dans le parcours. Dominés dans la raquette, les Wawas tentaient de réagir mais la montée en puissance de El Majdoubi faisait mal. Limitant un brin la casse par Cools et huit points sur lancers, Waremme B virait en tête mais avec tout à refaire: 38-40.

Et le début de troisième quart n’était pas réellement pour changer la donne. Alors que Bastin rentrait une bombe importante, les Hesbignons n’avançaient plus que sur lancers et Liège passait momentanément devant. Pas de quoi faire paniquer un groupe qui allait alors se tourner vers Martin Ceulers pour se relancer. Avec les dix derniers points de son équipe dans le troisième quart, le meneur remettait les siens aux commandes (57-61).

Pas encore suffisant que pour célébrer la victoire. Mais la défense se faisait à nouveau autoritaire et le même Ceulers se chargeait encore de six des huit derniers points de son équipe pour continuer la série des victoires. À noter que si Spa a gagné, restant à la hauteur des Wawas, Alleur s’est, lui, incliné à six dans la salle de Saint-Louis. Les Thermalistes sont donc les seuls à suivre le rythme des troupes de Gaudoux.

QT : 11-24, 27-16 (38-40), 19-21 (57-61), 12-14.

RSW LIEGE BASKET D: El Majdoubi 26, Hajila 5, Maboundou 4, Hannotte 24, Keita 0, Diasonohua Makatuiku 4, Voets 1, Desmaret 0, Lacrosse 2, Claessens 2, Lucas 0.

WAREMME B: G Ceulers 6, Lambion 17, Parent 0, Piedboeuf 5, M Ceulers 25, Deville 5, Goergery 2, Cools 8, Menu 1, Germay 0, Bastin 6, Corvers 0.