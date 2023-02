Basket-ball (P1): Pour La Villersoise, la messe est dite

Et le premier quart était positif avec des Villersois trouvant régulièrement le chemin de l’anneau. En réussite à distance comme dans le jeu, les Hesbignons dominaient les dix premières minutes même s’ils allaient malheureusement laisser trop de libertés à Tandler dans la raquette. Le pivot local mettait les dix premiers points de son équipe pour empêcher un vent de panique et limiter la casse à 20-24 au quart.

On ne pouvait s’empêcher de se dire que les Villersois n’avaient pas profité de leur réussite en déployant une meilleure défense. Et c’est ce qui se confirmait car, même si Lussadissu allumait encore dans le deuxième quart, la dynamique commençait à s’inverser. Agressifs, les locaux provoquaient énormément de fautes pour aller sur la ligne des lancers et passer aux commandes.

Maintenant, régulièrement, les Capellois loupaient leurs essais, ce qui permettait à La Villersoise de rester dans la course au moment de rejoindre les vestiaires: 46-41. On se disait donc, pour se rassurer, que la maladresse locale aux lancers était le deuxième signe qui allait permettre aux visiteurs de relancer leur saison. Mais non ! Comme presque lors de chaque rencontre, la reprise allait être négative, les locaux continuant à aligner paniers et fautes alors que les visiteurs perdaient le fil. Individuellement, pas moyen de passer et, collectivement, on ne voyait plus rien. Passant à +10, Henri-Chapelle avait course gagnée car Villers ne revenait plus et prend, dès lors, le chemin de la P2.

QT : 20-24, 26-17 (46-41), 17-11 (63-52), 17-22.

LA VILLERSOISE: Marteau 0, Rappe 3, Krala 2, Parfondry 0, Vercruysse 12, Vercauteren 5, Bremer 11, Lussadissu 20, Aldeghi 10, N. Servais 11.