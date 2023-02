Basket-ball - Le point sur les mouvements dans nos clubs

Par contre, à Hannut (P1), les bonnes nouvelles s’accumulent puisqu’après l’officialisation du retour de David Beck au coaching, il est déjà acquis que tous les joueurs actuels resteront. Reste à densifier le noyau et attendre le retour des blessés.

Dans les divisions régionales, cap sur le projet de confection d’une équipe R1 à Liège Atlas. Pour y arriver, les Brasseurs ont réussi à attirer Derison (ex-Huy) qui évoluait cette saison à Ans. Un club qui a dû déclarer forfait faute de combattants ce week-end et où un certain Dumont (ex-Huy) est très courtisé.

Pour encore parler "d’anciens", la semaine dernière, Olivier Lizin (ex-Huy) a été aligné par la R1 de Tilff lors de son retour en Belgique.

En Régionale 2, l ’Union Huy a officiellement perdu Maah qui prendrait la direction de la R2 de Pepinster.

Cap ensuite sur les divisions provinciales avec le retour de Rémy Penneman, parti depuis plusieurs saisons à Landen (L2). En effet, l’homme a donné son accord à l’Etoile Jupille où le coach Nihon restera finalement. Il débarquera avec deux coéquipiers liégeois: Bongiorno et Guillaume.

Par contre, pour la P1 de Waremme, silence radio. " On va attendre le retour du président pour se mettre autour de la table et faire le point sur le projet. On a besoin de le fixer comme les objectifs à court et moyen termes pour avancer", nous confiait Maxime Gaudoux.

Maintenant, petit regard en P2 où on enregistre pas mal de mouvements avec les futurs champions de Grâce-Hollogne qui recrutent large avec Boris Blanchy venant rejoindre son frère Benoît (ex-Hannut) ou encore Stéphane Mossay (ex-Waremme) rejoignant le groupe.