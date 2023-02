Rien ne va plus à Momalle B (P4C): "J'ai encore dû annuler l'entrainement et je n'ai pas d'aide de la P2"

"J’ai encore dû annuler un entraînement. C’est bien simple, tant qu’on ne sera pas au moins dix, je ne donnerai plus entraînement." Greg Sciulara, l’entraîneur de Momalle B est remonté sur son groupe. "Depuis la reprise, c’est très compliqué. Je ne suis pas aidé par les transferts, qui n’apportent pas grand-chose et qui viennent une semaine sur quatre. Sur un noyau de 27 joueurs, très peu sont encore motivés, déplore le coach. Il y a deux semaines, c’est mon T2 qui a dû aller dans les goals… En plus, je n’ai pas d’aide de la P2 du club. Chose qui est inacceptable, je me sens trahi. À l’heure actuelle, il y a 85% de chances pour que je ne sois plus l’entraîneur de Momalle B la saison prochaine."