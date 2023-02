Rally van Haspengouw: Stéphane Prévot retrouve Marc Timmers 33 ans plus tard

L’édition 2023 du Rally van Haspengouw aura de quoi rappeler de bons souvenirs aux passionnés de longue date des épreuves routières. Et pour cause! Parmi les 15 engagés à cette manche d’ouverture du championnat de Belgique des rallyes dans la catégorie, on retrouve un duo déjà vu en 1990 sur une Mitsubishi Galant VR-4 : la paire composée par Marc Timmers et le Hutois Stéphane Prévot.