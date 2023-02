Huy a l’objectif de "tenter de faire mieux"

Retour à la maison pour les joueurs de l’Union Huy avec la venue de la top équipe de Natoye. Un rendez-vous qui s’annonce encore compliqué pour les troupes de Steve Jovenau. "On n’a pas réellement d’objectif précis pour cette rencontre si ce n’est faire mieux au niveau du score, de la dynamique et de l’implication que la semaine dernière. Maintenant, ce sera encore complexe car l’équipe sera légèrement différente de celle de la semaine dernière mais pas encore équilibrée. De Neve et Danze seront toujours sur la touche. Tiquet ne sera pas là cette fois mais remplacé par Paeleman qui est de retour. Jaco aura des entraînements dans les jambes et on travaillera avec ce noyau et le seul Bernnado comme jeune. Objectivement, on n’aura pas grand-chose à revendiquer contre une telle équipe très bien en place. On va juste tenter de faire mieux que la semaine dernière."