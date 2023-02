Handball (D2 nationale): Amay est déjà au pied du mur

Pas vraiment idéale comme préparation quand on sait que les Mosans jouent gros. Hormis Flémalle, nul ne peut dire qui de Beyne, Pelt ou Amay occupera le second fauteuil basculant. Même si, maigre consolation, le HC part avec quatre points bonus attribués de manière décroissante selon le classement de la phase classique, cette rencontre est déjà capitale. "On va devoir se battre d’entrée face à Beyne qui n’a rien à perdre. Il est évident qu’on doit gagner nos matchs à domicile contre Beyne puis Pelt car, précise le T1 , je ne compte pour personne. Flémalle, on sait qu’on va tous gagner. Si on fait un quatre sur quatre, on sera alors dans de bonnes conditions pour se sauver. Mais, quand on sait qu’on perd tous nos moyens dans des rencontres à enjeu, est-ce qu’on est capable de gagner avec la peur a ventre car ici, chaque rencontre est une finale ? Je l’espère." Verdict ce soir avec un noyau privé de Destexhe, blessé.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Thirion, Tilman, De Cecco, Vieira, Tzenoff, Agnello, Khaldi, Philouze, Pagnoul, Brialmont, Mollate, Vancosen.