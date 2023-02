Football - P3A: Face à Strée, la victoire est obligatoire pour Oreye

La solidarité. Tel va être le terme phare employé par Nicolas Valente envers son groupe juste avant de commencer la rencontre face à Oreye. Car, si en regardant le classement général on peut penser que le dauphin de Thisnes au classement pourrait partir avec les faveurs des pronostics, dans les faits, c’est bien Oreye qui semble être le plus en mesure de s’imposer. Et pour cause, les Stratois ont plus de six titulaires absents dans leur rang ! Une situation délicate, mais qui n’effraye pas leur coach. "J’attends une réaction de mon groupe après les deux défaites subies. Et même si je n’ai pas grand-chose à leur reprocher, si ce n’est 20 minutes contre Crisnée et une mi-temps contre Wanze/Bas-Oha B, il faudra une réaction d’orgueil. Maintenant, ça sera dans l’adversité car j’ai pas mal de cadres absents. J’ai fait appel à d’anciens loups du navire pour compléter le groupe et pour cela, j’espère que l’équipe sera récompensée. On ne se laissera pas faire, loin de là."