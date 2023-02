Football (P2A) - "Le match de la dernière chance": Louis Pirnay ne tourne pas autour du pot avant le match contre Huccorgne

Parmi ces adversaires figure Huccorgne qui vient de glisser à la 14e place à la suite des deux revers concédés en 2023. "Nous avons manqué de caractère et vite cédé au découragement face à Jehay tandis que ça s'est joué sur une frappe déviée face à Momalle, relate Antoine Willems qui, lui aussi, est très clair quant aux intentions huccorgnoises au moment d'accueillir la lanterne rouge. Là, on doit gagner, c'est obligé. Il nous faut des points pour nous remettre sur de bons rails en vue de la suite de la compétition. On doit jouer ce match comme des acharnés, montrer énormément d'envie. Nous avons déjà parlé à l'entraînement de cette rencontre et tout le groupe est bien conscient de son importance."

Et les Clavinois sont-ils toujours mobilisés ? "Nous étions quatorze à l'entraînement cette semaine, ce qui signifie que nous ne cédons pas au découragement, répond le médian condrusien qui poursuit. Ceux qui étaient déjà au club l'an dernier se souviennent qu'ils se sont sauvés lors de l'ultime journée. Tant que mathématiquement ce n'est pas plié, il faut jouer."

Et honorer jusqu'au terme de la saison son contrat avec son club avant, peut-être, de voguer vers de nouveaux horizons. "Ce devrait effectivement être mon cas car j'ai deux ou trois contacts avec des cercles de P2", confirme Louis Pirnay. "Moi je n'ai encore rien décidé", embraye le défenseur de Huccorgne qui avoue avoir été contacté par un autre club mais qui rassure. Dans ma tête, je suis toujours huccorgnois et c'est le cas aussi pour des garçons comme Couscheir et Larock qui quitteront le club au terme de la saison. L'objectif que nous poursuivons tous est de boucler la saison en étant fiers d'avoir maintenu le club en P2"

Cela passe par un succès demain mais la partie s'annonce très disputée. Pour rappel, à l'aller, Huccorgne s'était imposé 1-2 à la dernière minute.