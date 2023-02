Football (P2A): "Jouer Flémalle est un beau challenge" dit Philippe Gustin juste avant Flémalle-Jehay

L’importance de cette rencontre n’est évidemment plus à démontrer. "Nous allons aborder Jehay comme nous abordons chaque adversaire: avec respect mais sans crainte. Le but est toujours de donner le meilleur de nous-mêmes et d’écrire le scénario qui nous est le plus favorable", commente le coach flémallois. Si ce scénario est effectivement favorable au leader, Jehay sera repoussé à huit longueurs et pourra sans doute faire une croix sur le titre. "C’est un match clé, effectivement, et nous nous réjouissons de le disputer car défier Flémalle dans la position qu’il occupe actuellement un un beau challenge", réagit le T1 jehaytois qui poursuit: "Si Flémalle l’emporte il s’octroiera un ou deux jokers et si nous gagnons nous favoriserons un nouveau regroupement en tête. Tout est possible. Chaque équipe va jouer avec ses qualités et essayera de profiter des failles de son adversaire."

Pour ce choc Jehay récupère son buteur Di Miceli mais perd Marco Derenne, son autre buteur, sur le flanc trois semaines en raison d’une blessure au genou. De son côté le leader devra composer sans Scopel et Kalam, suspendus.