Football (P2A) - Diomande revient à Momalle: "Je rentre à la maison"

Après une pige faimoise, Lacine Diomande retrouvera les rangs momallois dès la saison prochaine. Un choix du cœur mais également de la raison. " Je rentre à la maison et ça me fait fort plaisir. D’un autre côté, je pense que le projet sera très ambitieux et qu’on visera haut que ce soit en P2 ou éventuellement en P1 " lâchait, non sans optimisme, le solide défenseur.