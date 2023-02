Football (P1) - "Montrer mon vrai visage": Picchietti arrivera à Fize rempli d'ambitions

De révélation la saison dernière à quasi anonyme cette année-ci, il n’y a qu’un pas que Brian Picchietti a franchi bien malgré lui. " Pourtant, j’ai reçu ma chance mais je n’ai pas fait le nécessaire pour la saisir , souffle le Hutois. Je me suis remis en question et je vais tout faire pour le mettre en avant lors des derniers matchs qu’il me reste à jouer avec Huy. Cela me fait beaucoup de peine de quitter ce club car cela faisait quand même cinq saisons que j’y étais. "