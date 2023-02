Football (P1): Loic Houart (Faimes) - Anthony Racz (Hannut), destins croisés

Battus à l’aller (3-0), les Étoilés sont plus que jamais dos au mur. "Mais depuis l’arrivée de Franck Walo, certaines choses ont changé au niveau de l’implication, assure Houart. Il essaye d’apporter sa grinta et je suis persuadé que c’est l’homme qu’il faut à Faimes pour se sauver. Hannut ? Je ne comprends pas comment ils ne sont que septièmes avec des gars comme Henrot, Cossalter ou Crotteux. Avant le début du championnat, j’avais indiqué qu’ils seraient dans le Top 3 facilement. Même avec les nombreux départs à Hannut la saison prochaine, le club reste compétitif. De notre côté, un partage serait déjà très bien face à une telle équipe." Les Verts n’ont plus pris de point depuis le 20 novembre dernier et la situation commence à devenir critique.

Le constat est un poil différent pour Hannut, qui reste cependant sur une frustrante défaite contre Ster.

"Si on veut atteindre le tour final, on doit gagner contre Faimes, commente Anthony Racz. On doit retrouver de la confiance dans notre jeu. Pourquoi on n’arrive pas à s’exporter ? On a beaucoup de très bons joueurs mais on n’a peut-être pas eu des coachs qui ont su mettre des plans de jeu en place. Attention, je n’incrimine personne mais certains ont eu plus de difficultés à gérer les échos dans notre noyau."

Dimanche, les Hannutois ont l’occasion de se relancer "mais ce sera tout sauf évident face à un adversaire qui n’a plus rien à perdre, glisse l’ancien rempart des Verts, un brin revanchard. Je veux prouver à Monsieur Graindorge (NDLR: Johan, conseiller sportif du club hannutois) q u’il se trompe sur moi. Il a tenu des propos désagréables à mon encontre sur les réseaux sociaux. Il a menti et ça ne me plaît vraiment pas. Moi, j’ai toujours été honnête envers Hannut et je donnerai le maximum jusqu’au dernier match."