Football (P1): "Je veux quitter Fize sur une bonne note" assure Nicolas Reuter

Avec, donc, un maintien ou un tour final à valider au plus vite. "On avait gagné l’aller face à Beaufays mais ce ne fut pas si facile que ça, dit Nicolas Reuter. À l’époque, c’était déjà compliqué. C’est la première fois depuis que je joue chez les seniors que je connais ça. Cela fait partie du foot. Mais on doit se sortir de cette impasse le plus vite possible."

Avec Jean-Guy Eyckmans comme mentor pour finir le travail. "Cette fois, on n’a plus le choix, dit le coach ad interim de Fize en attendant Éric Thirion. En début de saison, avant ce match, on aurait parié sur un classement inverse. E n attendant, oui, on doit sortir notre bleu de travail et aller chercher des points. Si on est en danger ? Il ne faut pas paniquer non plus. On doit rester serein. On a encore notre sort en main. C’est clair. Mais, oui, on doit commencer à regarder derrière nous. Je compte sur les gars pour nous sortir de là. Ils sont encore concernés et savent que c’est le club et son intérêt qui compte plus que tout. On va remonter la pente. Il le faut de toute façon. "

Arbitre: Dominique Lousberg.

FIZE: Vandervost (malade) et Damsin (blessé) sont incertains. Nzembo et Denruyter sont de retour