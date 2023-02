Football - P1: Geer et Lorenzo Messina sont capables de bien mieux

En ce sens, le retour au premier plan de Lorenzo Messina, et ses courses incessantes, que ce soit pour des appels de balle en phase offensive ou harceler les défenseurs adverses en phase défensive, pourrait s’avérer déterminant, lui qui a retrouvé le chemin du but la semaine dernière. D’autant que Malmedy lui laisse un excellent souvenir puisqu’il avait inscrit un doublé pour. "Nous avions très bien joué en équipe. Il faut aussi reconnaître que nous étions dans un moment fort, dans notre belle série. Tout tournait dans notre sens, insiste l’attaquant hesbignon. Comme toute équipe, on connaît un moment de creux mais je sais que nous allons le surmonter. Oui, cela dure un peu, mais c’est pour cela qu’on doit gagner ce samedi, d’autant plus dans nos nouvelles installations. Oui, elles ne nous réussissent pas pour l’instant, mais ça va changer. "

Et quand on lui transmet le message de son coach qui lui indique qu’il attend encore un peu plus de son numéro 19, ce dernier acquiesce. "C’est vrai. Je commence à me sentir de mieux en mieux après avoir souffert d’un début de pubalgie. Le coach m’a fait savoir face à l’UCE qu’il voulait que j’en fasse encore plus et j’ai envie de lui prouver qu’il peut me faire confiance comme il m’a fait confiance en début de saison, insiste l’ancien joueur de Wanze/Bas-Oha. Il faut retrouver le Lorenzo qui court de nombreux kilomètres sur un match. Et je peux vous assurer que je ne vais pas les compter face à Malmedy. Je peux encore bien mieux, je le sais."

Et il faudra un grand Messina, comme une équipe de Geer au sommet de son art pour prendre la mesure de Malmédiens qui ont chipé la troisième place des Geerois il y a de cela une semaine à peine.

Arbitre: Grégory Mager, assisté de William Lemaire et Raphaël Torreborre.

GEER: Aerts, Brassinne, Mattè, Bouhriss, Vigil Bajo, Henquet, Messina, Cokgezen, Fadda, Coulon, Vervoort, Delvaux, Vandebosch, Georges, Docquier, Bekaert. M.Philippe et Grosdent sont suspendus.