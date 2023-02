Football (P1) - Franck Walo avant Faimes-Hannut: "Non, ce n’est pas le match de la dernière chance"

Même si les Verts sont actuellement dans une position de descendant, la motivation reste au beau fixe. "On vient de passer une excellente semaine d’entraînement, je n’ai d’ailleurs rien à reprocher à mes joueurs. Et je suis persuadé qu’ils vont faire le job, glisse Franck Walo qui entend rester chez les Étoilés la saison prochaine. C’est au club de décider mais je me sens impliqué dans le projet."

Dans le camp d’en face, Marco Crotteux se méfie des Faimois. "À l’aller, on n’avait pas eu si facile que ça, ils avaient d’ailleurs fait jeu égal avec nous, confie le joueur entraîneur. Par contre, offensivement, c’est là où le bat blesse. On va essayer d’en profiter." Néanmoins, les Hannutois n’arrivent pas à s’exporter cette saison. Leur dernière victoire à l’extérieur remonte au 30 octobre dernier, à Eupen. "Je n’arrive toujours pas à expliquer cette différence de niveau d’une semaine à l’autre, commente Marco Crotteux. Par exemple, sur le terrain de Sprimont B il y a deux semaines, on a été méconnaissables."

Actuellement neuvième, Hannut veut terminer en beauté, alors que le club affichera un tout autre visage la saison prochaine. "On ne parle beaucoup de nous et c’est tant mieux, assure Marco Crotteux. L’objectif reste d’accrocher une place au tour final et cela commence par un six sur six face à Faimes et Beaufays." Chose qui n’est arrivée que deux fois cette saison. T.B.

Arbitre: Mamadi Kourouma.

FAIMES: L’ensemble du noyau est disponible.

HANNUT: Formica, Geuns et Javaux sont blessés alors que Pasteels ne donne plus aucune nouvelle depuis plusieurs jours.