Football (P1) - Dylan Gilson: "Je veux dédier ce but à ma maman"

Et si certains auraient préféré ne pas jouer, Dylan Gilson, lui, a fait le choix inverse. "Ma maman aurait voulu que je joue. J’aimerais bien marquer et lui dédier mon but. Tout comme il serait dédié à mon petit frère décédé il y a quelques années. C’est d’ailleurs pour cela que je porte le numéro 20, son jour de naissance, confie Dylan Gilson, qui a reçu énormément de marques de soutien sur les réseaux sociaux mais aussi de la part de ses coéquipiers. Je vais déjà être fort, courageux, montrer une mentalité encore plus parfaite et tout arracher pour mes coéquipiers. Je veux leur montrer que le sport doit rester un plaisir car il y a des choses plus graves dans la vie."

Et la perte d’une maman fait sans conteste partie de cette catégorie. D’autant plus qu’un lien très fort les unissait. "Si je ne suis pas plus haut dans le football, c’est que je m’empêche de faire beaucoup de choses pour rester auprès de ma famille. Ma maman m’a toujours dit qu’elle m’en voulait de me priver pour eux, raconte l’ailier de Wanze/Bas-Oha. J’ai toujours tout fait pour eux et je n’avais pas envie de me casser la tête pour le football. À chaque victoire, je poste une petite vidéo sur les réseaux sociaux et ma maman était toujours la première à commenter. Pareil quand mon match était filmé, elle ne cessait de me dire qu’elle était fière de moi. Cela va me manquer… Mais je vais jouer tous les matchs pour la rendre fière. Il faut garder la tête haute et continuer à montrer l’exemple pour les plus jeunes. Ils peuvent compter sur moi, je ne lâcherai jamais rien."

Nul doute que Dylan Gilson sera animé d’une force supplémentaire ce dimanche au moment de monter sur la pelouse de Ster-Francorchamps. Et si l’émotion sera sans doute présente, elle n’en sera que plus forte en cas de but et de victoire. Le plus bel hommage que le joueur de Wanze/Bas-Oha pourrait rendre à celle qui l’a vu naître.

Arbitre: Marcel Fickers, assisté de Fabien Laforge et Christopher Gatet.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Adam, Denorme, Bisconti, Gilson, Honay, Rasquin, Louis, Crupi, Pessotto, Carraro, Chabot, Ruoso, Marchal, Beaujean. Moureaux est en vacances. Neerdael (cheville) est blessé. Mottet, Moulin et Goosse sont suspendus.