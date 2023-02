Football - D3 ACFF B: Huy nous fait le coup de la panne

Libérés par l’annonce du futur coach de l’Union Hutoise. Et libérés parce que de plus en plus d’éléments trouvent chaussure à leur pied pour la saison prochaine. "En effet, l’avenir de beaucoup est déjà scellé, cela peut libérer le groupe, espère l’adjoint de Manu Papalino. Le groupe est bon et il faut encore en profiter durant deux mois. Continuons à prendre du plaisir et cela passe par des victoires. Tout le monde regarde désormais déjà le même sens, ce qui n’était plus forcément le cas car chacun se posait des questions. "

Tout ce qu’il ne faudra pas faire sur la pelouse de Raeren, désormais troisième et qui reste sur une série impressionnante de onze matchs sans défaite. Un bilan diamétralement opposé à celui de Huy. "À l’aller (NDLR: 1-1), Raeren ne tournait pas aussi bien que maintenant, se souvient Axel Marchand. Mais là, après Rochefort, c’est de nouveau un gros morceau qui se présente devant nous. On va devoir appliquer ce qu’on a fait durant la première période à Rochefort, mais en essayant de le faire durant nonante minutes et enfin accrocher cette première victoire en 2023. Oui, on vit une mauvaise série en termes de résultats, mais pas en termes de prestations. Il faut maintenant essayer de concrétiser. Le premier tour nous a permis de nous mettre à l’abri mais il ne faut pas tout gâcher et ainsi rester avec le bon groupe. " Car le tour final, un temps espéré, risque de s’envoler.

Arbitre: Kevin Alexis, assisté de Mohamed Tesouli et Maria Etienne.

RFC HUY: Marly, Pire, Eeke, L.Loyaerts, David, Frantim, De Castris, Papalino, Nzoigba, Pollina, Obaker, Raia, Mibenge, Franco, Picchietti. A.Loyaerts, Kabombo et Morana sont suspendus. Muaremi (adducteurs) est blessé.