Football (D2 ACFF) - "Si on perd face à Acren, on descend": Le Waremmien Lucas Dichiara tire la sonnette d'alarme

On s’est donc permis de poser quelques questions au médian qui a répondu avec une grande franchise.

Lucas Dichiara, que doit faire Waremme en plus qu’à son habitude pour espérer battre Acren ?

Je ne pense pas que ça se joue pour le moment dans les pieds, footballistiquement. Pour être franc, nous avons eu mardi une longue discussion dans le vestiaire avant l’entraînement et on s’est mis d’accord sur le fait qu’il faille aborder toutes les rencontres avec une meilleure mentalité. Nous sommes, dans la région, un des meilleurs centres de formation pour les jeunes et nous devons donc montrer l’exemple. Je vais même dire que nous devons aborder Acren comme un match "normal".

Ce qui a pour le moment manqué à Waremme cette saison, c’est…

Une petite dose de chance. Le coach (Steve Dessart) est parti, et malheureusement, les transferts hivernaux ne sont restés qu’une semaine car ils n’ont pas convaincu. Le problème, c’est que nous avons un des plus petits budgets de la série et nous ne pouvons pas nous retourner aussi facilement que souhaité. Il n’est donc pas évident de faire chaque saison un miracle.

Un autre résultat qu’une victoire pour Waremme signifierait la fin des haricots ?

Oui. Si on perd samedi face à Acren, on descend. On se rend bien compte qu’il commence à y avoir un gros écart. On peut le dire: nous sommes dos au mur. Plus que jamais, cette rencontre contre Acren est primordiale car même pour le moral, il est devenu obligatoire de prendre directement des points.

Un petit pronostic sur cette rencontre ?

Ouf, c’est très compliqué à dire. J’espère évidemment une victoire mais malheureusement, je ne peux pas trop m’avancer car nous avons, encore une fois, pas mal d’absents, de blessés. Mais de toute manière, il va être obligatoire de s’imposer.

Arbitre: Antoine Urbain, assisté de Murat Sakizci et Salih Ödemis.

WAREMME: Lemire, Saint-Mard, Deflandre, Etienne, Laruelle, Gueye, Dichiara, Angiulli, Cheriet, Lannoy, Glorieux, Lucania, Bourard, Boseko.