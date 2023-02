Football (D2 ACFF): Louis Jamar et Youssef Guilmi préfacent Verlaine-Hamoir après avoir marqué à l'aller

Quels souvenirs gardez-vous de ce match ?

L.J.: on avait fait un bon match. On avait dominé la première mi-temps, eux la seconde. On aurait pu gagner le match, mais aussi le perdre. Messaoudi met un coup franc sur la latte. Hamoir était costaud. C’est une belle équipe. C’est une équipe comme la nôtre.

Y.G.: pour une fois face à mon ancienne équipe, on avait eu plus la possession plus que Verlaine. On pouvait gagner largement le match. Dommage…

On s’attendait à un classement inversé en début de championnat. Vous aussi, vous êtes étonnés ?

L.J.: bah, après, Hamoir n’est pas loin non plus. Mais on va, j’espère, finir devant eux.

Y.G.: ils ont fait plus de transferts que nous. Ils ne sont pas si loin mais on a eu des circonstances qui expliquent ça. Mais Verlaine fait du bon travail.

Qui sera le favori: Verlaine qui est devant au classement et joue chez lui, non ?

L.J.: au classement, oui, mais c’est sur papier, on est proche. Je ne serais pas étonné qu’on se quitte sur un nul. Devant et derrière, c’est solide.

Y.G.: oui, Verlaine est favori. C’est clair, mais ça ne veut rien dire.

Quelle sera la clé de cette rencontre ?

L.J.: celui qui va marquer en premier va prendre un gros avantage.

Y.G.: la lutte en milieu de terrain sera décisive. Avec Jamar, c’est costaud. Mais ça va être une bataille. J’espère qu’on sera concentré 90 minutes.

Verlaine va tenter de monter en N1, Hamoir de garder sa licence pour la D2 ACFF. Le foot régional change fort ces derniers temps, non ?

L.J.: il suffit d’une personne pour tout changer, dans un sens comme dans l’autre. On n’est à l’abri de rien. Et ce n’est pas seulement financier.

Y.G.: cela a toujours été comme ça en province de Liège avec Tilleur, Huy, Solières, Waremme. Quand on dépend d’une seule personne, c’est normal.

Quid de la saison prochaine ?

L.J.: on va voir. Je suis ouvert à tout. Je prendrai une décision plus tard, je ne suis pas pressé.

Y.G.: je n’ai pas encore pris de décision. Je vais voir.

Un prono pour ce derby ?

L.J.: 1-0 avec un but de moi si possible, histoire d’égaler mes 21 buts en D3 avec Aywaille.

Y.G.: 1-2 avec des buts de Jamar et 2X Yilmaz.