Football - D2 ACFF : L’ensemble du staff de Stockay prolonge l’aventure

C’était dans l’air depuis plusieurs jours et c’est désormais officiel : le staff stockali sera toujours le même lors du prochain exercice. En effet, le T1 Manu Valoir, le T2 et préparateur physique Yannick Woos et l’entraîneur des gardiens Serge Kucharski seront toujours en place la saison prochaine.