Football (D2 ACFF): "Je me sens bien à Stockay. Pourquoi aller voir ailleurs?"

Parmi les cadres à avoir prolongé, Paul-Armand Niankou est le dernier. "Je suis ravi de rester, assure-t-il. Je suis bien ici au club. Pourquoi partir ? Oui, j’ai eu des contacts avec des cercles de Nationale 1 qui jouent le bas du tableau. Mais qu’irais-je faire là ? Stockay est un club familial où j’ai envie de continuer de grandir. "

Avec, en ligne de mire, donc, un gros match face à Meux. "Cette équipe nous avait posé les pires soucis à l’aller, se souvient le médian de 33 ans. C’est une formation bourrée d’expérience et qui sait faire mal quand il le faut. Il y a une vraie identité à Meux avec de la solidité dans les duels et une certaine maîtrise sur phases arrêtées. On est un peu leur exact contraire, mais c’est un bon test pour nous. On va ainsi pouvoir tester notre progression. "

Avec, rappelle son coach, "un 26/30 et à peine 6 buts encaissés en 12 matchs" qui force le respect.

Arbitre: Massimiliano Ledda.

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Coquelle, Rosy, Paquet, Smal, Kinif, Moors, Farikou, Baudoin, Mazy.

STOCKAY: Rodriguez est suspendu. Ozer est malade. Bernier est incertain.