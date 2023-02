Football (D2 ACFF) - Issa Mashaka: "Je n'aurais pas pu rêver mieux à Solières"

Parmi les nouveaux venus arrivés début janvier, on retrouve Issa Mashaka. Titulaire pour la première fois la semaine dernière, le joueur originaire de Lyon a directement pris ses marques.

"Je n’aurais pas pu rêver mieux comme entrée en matière, explique l’intéressé. Je suis arrivé il y a quelques semaines et tout se passe comme prévu…"

Même si la fusion avec Huy a chamboulé les plans.

"Oui, j’en ai vaguement entendu parler. Le président, Monsieur Fortin, est venu me trouver il y a quelques jours pour m’expliquer ce qui allait se passer. Je regarde ça de loin et, pour l’instant, rien ne change", commente le Français de 19 ans.

Le médian offensif, formé en région lyonnaise, a évolué jusqu’en R1 dans l’Hexagone. "Ça équivaut à la première provinciale chez vous, dit-il. Autant dire que le niveau de la D2 ACFF est, je trouve, très relevé. J’avais besoin de passer un cap, c’est via mon agent que j’ai débarqué, ici, à Solières. Pour l’instant, je ne le regrette pas car ça me permet de toucher mon rêve d’être pro un jour. La saison prochaine ? Je ne sais pas encore ce que je compte faire. Le contact est très bon avec le coach (NDLR: Pascal Bairamjan), je me verrais bien rester encore avec lui."

D’autant que Chemin de Perwez, Issa Mashaka est arrivé en janvier aux côtés de Fatah Ben Chikha. "On s’était connu à Lyon, en jeunes, et puis on avait pris des chemins différents. Le retrouver à Solières, ça me fait évidemment plaisir car on se tire tous les deux vers le haut, commente l’intéressé. C’est évidemment beaucoup plus facile d’arriver dans un nouvel environnement avec une personne qu’on connaît. Le maintien ? On y croit, il y a une très bonne dynamique."

En cas de victoire ce dimanche contre Ganshoren, la machine serait complètement relancée en vue du maintien.

Arbitre: Antoine Ubrain

SOLIÈRES: Crahay, Verbist, Jiyar, Vancoppenolle, Lokando, Peisson, Mashaka, Hanrez, Diallo, Bairamjan, Baumans, Bouarfa, Ndeon. Bartholomé est incertain, alors que Jiyar et Espeel sont blessés. De son côté, Bacanamwo est suspendu.