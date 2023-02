Football - D2 ACFF: Aladin Bizimana, aux bons souvenirs de Seraing

Et ce n’est pas Aladin Bizimana qui dira le contraire. Lui qui connaît bien Seraing pour y avoir été formé depuis les U14 et y avoir pointé le bout de son nez en équipe fanion. " En effet, ce match n’est pas du tout gagné d’avance car nos adversaires ont donné du fil à retordre à la majorité des équipes de la série. Si on prend ce match à la légère, cela va se retourner contre nous. Ne tombons pas dans le piège ", insiste le dernier rempart des Verts.

Et bonne nouvelle pour l’international burundais et son club, ils ont trouvé un terrain d’entente afin de poursuivre l’aventure commune. "Pour moi, c’était le meilleur choix à faire. Je pense que quand on a la confiance de tout un club, la moindre des choses est de lui rendre, explique Aladin Bizimana. Un gardien n’a pas la chance d’avoir du temps de jeu partout. Et quand on est jeune comme moi, ce qui compte, c’est d’enchaîner les matchs et d’acquérir de l’expérience. Je ne me voyais pas partir pour ne pas jouer. J’ai certaines garanties à Warnant et ce qui m’a fait rester, c’est que le nouveau sélectionneur du Burundi a dit qu’il allait faire attention au temps ce jeu. En enchaînant les matchs, j’ai plus de chances de retourner en équipe nationale. "

D’autant plus quand on voit les prestations réalisées par le portier de 22 ans depuis le début de la saison. Si Warnant est actuellement en tête de cette D2 ACFF, il le doit aussi en partie à celui qui garde ses filets.

Arbitre: Alexander Braley, assisté de Thomas Spillemaekers et Kokou Azianou.

WARNANT: Bizimana, Timmermans, Piette, Dejoie, Debefve, Biscotti, Mavuba, Cavillot, Ganiji, Libert, Mabanza, Scevenels, Miezal, Biatour, Fransolet.