Basket-ball (Régionale 2): Huy décroche enfin un premier succès tant attendu

Face à une équipe lorgnant le podium, l’Union Huy allait surprendre. Ainsi, après les bombes de Njoumegni et avec l’intensité de Maah, les douze points de Jaco avaient fait merveille alors que la défense tenait le coup malgré la différence de taille et de poids. Ayant pris six unités d’avance, les Mosans allaient perdre trois balles pour se faire rejoindre à 32-31 au moment de la pause.