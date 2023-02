Basket-ball (Régionale 2): Berger est de retour avec Haneffe

Maintenant, ce groupe a tout de même mordu la poussière à 5 reprises cette saison et est loin du leader Woluwe mais toujours en course pour jouer les play-off.

Capable du meilleur comme du pire, Charleroi est une inconnue que les Templiers aimeraient lever. "On va se déplacer en tentant de faire le mieux possible, nous confiait un Jérémy Prinsen remis du dernier revers de son équipe. Nous avons pu retrouver Berger qui est revenu dans le groupe mais aussi Kerkhofs. Malheureusement, rien n’est jamais facile ici. Ainsi, si on récupère deux éléments, on ne pourra pas compter sur Szabo (NDLR: meilleur marqueur du groupe) q ui est indisponible. C’est identique en semaine puisqu’on a eu une excellente cession mardi avant d’encore se retrouver à 6 jeudis. Bref, on tente de travailler, de prendre conscience de ce que l’on sait faire. Cela nous permettra d’avoir des bases sur lesquelles construire. On doit impérativement retrouver de l’animation et une vie présente lors de nos succès de début d’année. Quand on regarde les résultats, on a réussi à battre une équipe du Fresh Air qui enchaîne les victoires et que nous avions réussi à dominer. Donc, on a le potentiel pour réussir des choses. À nous à mettre cela en application. Tout match est à jouer", expliquait le coach.

Maintenant, pour performer à Charleroi, il est clair qu’il va falloir défendre pour limiter les locaux mais aussi rapidement régler la mire pour suivre la comparaison. On ne finira clairement pas dans les 70 points !

"On va voir si on arrive à trouver une bonne dynamique, profiter de nos rotations plus nombreuses pour tenir sur la longueur et, si on est toujours dans le coup dans la dernière ligne droite, tenter d’avoir les choix qui sont justes", soulevait un coach qui sait qu’une victoire serait une excellente opération pour le général.

En coulisses, malgré l’incertitude ambiante, le club continue à avancer et espère pouvoir finaliser son projet et son rooster la semaine prochaine.