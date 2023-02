Basket-ball (Régionale 1): Waremme est revenu de l’enfer pour s’imposer après prolongation

Début de rencontre immédiatement négatif avec la défense hesbignonne ne trouvant pas de solutions pour contrer Ventat et ses coéquipiers, obligeant un premier temps-mort du coach Angelucci après quatre minutes. Face à des locaux peu sanctionnés (six fautes en vingt minutes), Waremme était peu à l’aise. À l’inverse, une antisportive était infligée à Horrion et une technique au banc des Wawas, faisant passer le score à 28-22 avant une bombe de Cools pour limiter la casse.